استقبال حاشد لبطل التنس هادي حبيب في قاعة الشرف بالمطار

وصل لاعب التنس اللبناني هادي حبيب إلى بيروت اليوم، قادمًا من أستراليا عبر الدوحة بعد مشاركته في دورة أستراليا المفتوحة. وقد حقق ثلاثة انتصارات في الدور التمهيدي وفوزًا واحدًا في الدور الأول.

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وفي مطار بيروت الدولي، أقام الاتحاد اللبناني للتنس حفل استقبال حاشد تقدمه الدكتور رجا لبكي مستشار وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد ألان صايغ، بالإضافة إلى عائلة اللاعب وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.



أثناء الحفل، هنأ صايغ حبيب على إنجازه واعتبر أن لبنان يمتلك لاعبين مميزين، كما تمنى لفريق لبنان الفوز في مباراة كأس ديفيس ضد البيرو. من جانبه، عبّر حبيب عن سعادته بتقدمه في التصنيف العالمي واعتبر أن الدعم الكبير من اللبنانيين في لبنان وأستراليا كان له تأثير كبير. وأوضح أنه تقدم إلى المركز 160 في التصنيف العالمي. كما وجه شكره لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي هنأه عبر اتصال هاتفي.