مباراة مجنونة: شجار بين لاعبي برشلونة وبنفيكا.. وشرطة البرتغال تنقذ الموقف

2: هدف لبنفيكا
13: هدف لبرشلونة
22: هدف لبنفيكا
30: هدف لبنفيكا
64: هدف لبرشلونة
68: هدف لبنفيكا
78: هدف لبرشلونة
86: هدف لبرشلونة
96: هدف لبرشلونة
هذي متعة ليالي الابطال
هذي شخصية برشلونة
رغم انها خارج ارضنا وبأجواء صعبة وضد خصم ممتاز بالمرتدات
اعظم مباراة شفتها من فترة طويلة❤️ pic.twitter.com/9kf3Sl8SAr
— Mila (@mirlr43) January 21, 2025
2: هدف لبنفيكا
13: هدف لبرشلونة
22: هدف لبنفيكا
30: هدف لبنفيكا
64: هدف لبرشلونة
68: هدف لبنفيكا
78: هدف لبرشلونة
86: هدف لبرشلونة
96: هدف لبرشلونة
هذي متعة ليالي الابطال
هذي شخصية برشلونة
رغم انها خارج ارضنا وبأجواء صعبة وضد خصم ممتاز بالمرتدات
اعظم مباراة شفتها من فترة طويلة❤️ pic.twitter.com/9kf3Sl8SAr