مباراة مجنونة: شجار بين لاعبي برشلونة وبنفيكا.. وشرطة البرتغال تنقذ الموقف

شهدت مواجهة بنفيكا وبرشلونة التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا أحداث ما بعد "الريمونتادا"، حيث وقع شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس.



وفازت برشلونة بنتيجة (5-4) على بنفيكا، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري، للبطولة، في معقل الأخير ملعب "دا لوز".



واستطاع الفريق الكتالوني العودة للمباراة بريمونتادا تاريخية، فبعد تأخره 4-2، تمكن من قلب الطاولة والفوز بفارق هدف.

2: هدف لبنفيكا

13: هدف لبرشلونة

22: هدف لبنفيكا

30: هدف لبنفيكا

64: هدف لبرشلونة

68: هدف لبنفيكا

78: هدف لبرشلونة

86: هدف لبرشلونة

96: هدف لبرشلونة



هذي متعة ليالي الابطال

هذي شخصية برشلونة

رغم انها خارج ارضنا وبأجواء صعبة وضد خصم ممتاز بالمرتدات

اعظم مباراة شفتها من فترة طويلة❤️ pic.twitter.com/9kf3Sl8SAr — Mila (@mirlr43) January 21, 2025 Advertisement





وعقب المباراة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نشب شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، ما أجبر الشرطة البرتغالية على التدخل للفصل بينهما، خوفا من تطور الموقف لما هو أسوأ.



وبحسب البرازيلي رافينيا نجم برشلونة والذي سجل ثنائية في المباراة، فإنه تعرض لبعض الإهانات والسباب من لاعبي الخصم، وهو ما أشعل الموقف. وعقب المباراة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نشب شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، ما أجبر الشرطة البرتغالية على التدخل للفصل بينهما، خوفا من تطور الموقف لما هو أسوأ.وبحسب البرازيلي رافينيا نجم برشلونة والذي سجل ثنائية في المباراة، فإنه تعرض لبعض الإهانات والسباب من لاعبي الخصم، وهو ما أشعل الموقف.