Advertisement

رياضة

مباراة مجنونة: شجار بين لاعبي برشلونة وبنفيكا.. وشرطة البرتغال تنقذ الموقف

Lebanon 24
22-01-2025 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1309741-638731341723631008.jpg
Doc-P-1309741-638731341723631008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مواجهة بنفيكا وبرشلونة التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا أحداث ما بعد "الريمونتادا"، حيث وقع شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس.

وفازت برشلونة بنتيجة (5-4) على بنفيكا، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري، للبطولة، في معقل الأخير ملعب "دا لوز".

واستطاع الفريق الكتالوني العودة للمباراة بريمونتادا تاريخية، فبعد تأخره 4-2، تمكن من قلب الطاولة والفوز بفارق هدف.
 
Advertisement



وعقب المباراة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نشب شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، ما أجبر الشرطة البرتغالية على التدخل للفصل بينهما، خوفا من تطور الموقف لما هو أسوأ.

وبحسب البرازيلي رافينيا نجم برشلونة والذي سجل ثنائية في المباراة، فإنه تعرض لبعض الإهانات والسباب من لاعبي الخصم، وهو ما أشعل الموقف. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:18 | 2025-01-22
00:19 | 2025-01-22
23:00 | 2025-01-21
17:35 | 2025-01-21
16:00 | 2025-01-21
14:00 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24