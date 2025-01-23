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رياضة

بخماسية وعلى أرضه.. ريال مدريد يشعل ليالي الأبطال

Lebanon 24
23-01-2025 | 01:00
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حقق ريال مدريد انتصارا كاسحا بنتيجة (5-1) على حساب ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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وسجل لريال مدريد كل من رودريغو "هدفين" وفينيسيوس جونيور "هدفين" وكيليان مبابي بالدقائق (23، 34، 48، 55، و77)، فيما أحرز مادس بيدستروب هدف سالزبورغ الوحيد في الدقيقة 85.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز الـ34. (كووورة)
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