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ولا يزال مستقبل صلاح غامضاً، ومن المرجح أن يكون موسمه الأخير في أنفيلد وسط عدم التوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد، إذ يحق له التفاوض حالياً مع أي ناد، لكنه يقدم مستويات مميزة رغم ذلك، إذ سجل 22 هدفًا وصنع 17 حتى الآن.



وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "آنفيلد واتش" قبل مباراة فريقه أمام إبسويتش تاون: "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي مهما كان الأمر، سواء فزت بالبطولات أم لا، لكن دافعي هذا العام كان حقًا الفوز باللقب وأن أكون جزءًا من ذلك، وخاصة الدوري الإنكليزي الممتاز". أكد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي، على رغبته في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرة أخرى قبل رحيل جميع اللاعبين المتبقين منذ التتويج الأخير، مشيراً إلى أن جائحة كورونا منعت الفريق حينها من الاحتفال بالطريقة المناسبة.ولا يزال مستقبل صلاح غامضاً، ومن المرجح أن يكون موسمه الأخير في أنفيلد وسط عدم التوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد، إذ يحق له التفاوض حالياً مع أي ناد، لكنه يقدم مستويات مميزة رغم ذلك، إذ سجل 22 هدفًا وصنع 17 حتى الآن.وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "آنفيلد واتش" قبل مباراة فريقه أمام إبسويتش تاون: "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي مهما كان الأمر، سواء فزت بالبطولات أم لا، لكن دافعي هذا العام كان حقًا الفوز باللقب وأن أكون جزءًا من ذلك، وخاصة الدوري الإنكليزي الممتاز".

وأضاف: "لذا ما زلت أعتقد أن الفريق يحتاج إلى الفوز بلقب لأن ما يقرب من نصف الفريق الذي كان هنا عندما فزنا باللقب قد رحل، لا يزال يتبقى أنا وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وجو جوميز وروبرتسون، لذا فإن خمسة أو ستة لاعبين ما زالوا متبقين، لذلك أعتقد أنه من الضروري الفوز بلقب آخر قبل أن نرحل جميعاً".



وأتبع صلاح: "أعتقد أننا بحاجة إلى لقب آخر. لقد فزنا بكل شيء تقريبًا، لكننا فزنا به مرة واحدة فقط، لذا نأمل أن نتمكن من الفوز به مرتين. سيكون أمراً رائعاً".



وختم النجم المصري: "لم نتمكن من الاحتفال بشكل صحيح باللقب الأول بسبب جائحة كورونا، كنا ننتظر هذا اللقب لمدة 30 عامًا، لكن لم يكن لدينا الوقت للاحتفال بالطريقة الصحيحة، آمل أن نتمكن من القيام بذلك هذا العام. أنا متحمس حقًا للفوز بالدوري، ربما أيضًا لأن لدينا مدربا جديدا". (العربية)