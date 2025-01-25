في الظهور الأول لمرموش.. مانشستر سيتي يسحق تشيلسي

Advertisement

حقق مانشستر سيتي فوزاً مستحقاً على ضيفة تشيلسي وهزمه بنتيجة 3 - 1 في قمة الجولة 23 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.وبدأ سيتي اللقاء وسط جماهيره في ملعب الاتحاد بالدفع بالوافدين الجديدين عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف المنضمين للفريق قبل أيام قليلة من آينتراخت فرانكفورت الألماني ولانس الفرنسي.ولكن تشيلسي أفسد الظهور الجديد للصفقات الجديدة لمنافسه، وتقدم بهدف مبكر سجله نونو مادويكي في الدقيقة الثالثة بعد خطأ من خوسانوف.وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف جوشكو جفارديول في الدقيقة 42.وحسم أصحاب الأرض الفوز في الشوط الثاني بهدفين سجلهما إرلينغ هالاند وفيل فودين في الدقيقتين 68 و87.وقدم مرموش عرضا طيبا وألغى له الحكم هدفا في الشوط الأول بسبب التسلل قبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73.