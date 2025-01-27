برشلونة يواصل هيمنته على الكرة النسائية ويهزم ريال مدريد بخماسية نظيفة

تلقت سيدات ريال مدريد هزيمة ساحقة أمام الغريم التقليدي برشلونة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد عل ملعب "بوتاركي البلدي" ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.





وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للسيدات للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه الساحق على ريال مدريد 5-0 في المباراة النهائية.

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بدأت النرويجية كارولين غراهام هانسين بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، ثم أضافت البولندية إيفا بايور هدفين في الدقيقتين 37 و45+4. وفي الشوط الثاني، سجلت باتريثيا غيغارو الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن تكمل أليكسيا بوتياس، الفائزة بالكرة الذهبية مرتين، الخماسية قبل خمس دقائق من النهاية





وتوج الفريق الكتالوني باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي ليؤكد هيمنته على البطولة التي لم يسبق لـ "الميرينغي" الفوز بها.





ويتصدر سيدات برشلونة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 61 نقطة، بعدما فاز الفريق في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة دون أن يتلقى أي هزيمة.



كما يتمتع الفريق الكتالوني بأقوى خطي هجوم ودفاع في المسابقة، حيث سجل 92 هدفا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط. (روسيا اليوم)