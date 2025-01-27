تشافي في إيطاليا.. هل تبدأ رحلته الجديدة بعد خيبة إسبانيا؟

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بدأ يوفنتوس، التفاوض مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة.ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تواصل مسؤولو يوفنتوس مع تشافي في الساعات الماضية، لبدء مفاوضات غير رسمية مع المدرب الإسباني.وأشارت المصادر إلى أن هذا التواصل لا يتعلق بمستقبل تياغو موتا، مدرب يوفنتوس، على المدى القريب.وأوضحت أن يوفنتوس تواصل مع تشافي لمعرفة موقفه كخيار متاح من أجل المستقبل.وسبق أن أكدت تقارير أن تشافي لن ينوي تدريب أي فريق هذا الموسم، عقب إقالته من قيادة برشلونة في نهاية الموسم الماضي.يذكر أن تياغو موتا يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2027.ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة. (كووورة)