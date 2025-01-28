مقتل مشجع بضربة مطرقة في بطولة ألعاب القوى الأميركية

لقي أحد المتفرجين في بطولة ألعاب القوى في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية حتفه إثر تعرضه لضربة مطرقة ألقاها أحد الرياضيين.

وأفادت محطة CPR الإخبارية أنه خلال منافسات رمي المطرقة، ألقى أحد الرياضيين المطرقة بشكل خاطئ، مما أدى إلى اختراقها للحواجز الوقائية وسقوطها على المتفرجين، ليتلقى رجل يبلغ من العمر 57 عاما الضربة القاتلة.

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وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ المصاب، الذي تبين أنه والد أحد الرياضيين المشاركين في البطولة.

وصرحت رئيسة الجامعة، جينيفر سوبانيت، قائلة: "نحن في حالة صدمة من هذا الحادث المروع، ونتوجه بكل دعمنا لمساعدة جميع المتضررين." (روسيا اليوم)