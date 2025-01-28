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رياضة

على خطى ميسي.. صلاح سينتقل إلى الدوري الأميركي

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:01
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تعتقد الصحافية جيليان ساكوفيتس المهتمة بتغيطة الدوري الأميركي أن النجم المصري محمد صلاح قد ينضم إلى سان دييغو خلال العامين المقبلين، على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى أميركا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
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ولا يزال موقف صلاح غامضاً بشأن تجديد عقده مع ليفربول في ظل عدم توصله لاتفاق على التجديد حتى الآن رغم تألقه ومساهمته في تصدر الفريق ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن.

وقالت ساكوفيتش لقناة "سي بي إس سبورتس"، إن صلاح قد يتجه إلى الدوري الأميركي عاجلاً وليس آجلاً. مضيفة: بعد عامين ونصف من الآن، قد ينتقل محمد صلاح إلى سان دييغو.
 
وأضافت: إذا أرادوا التنافس مع الفرق التي تتحرك في السوق، فيجب أن يكون لديك لاعب مثل محمد صلاح.

وزادت: لم أر أي تعاقدات ضخمة أو هائلة أو مثيرة للإعجاب حتى الآن من سان دييغو، لذا فإنهم ربما يتبعون طريق إنتر ميامي، سنظل هادئين لبضعة مواسم، وربما ينضم محمد صلاح، وقد يفعل مثل ميسي ويجلب صديقه فان دايك وربما يورغن كلوب أيضاً. (العربية) 
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