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رياضة

فعلها في مانشستر يونايتد.. رونالدو يشعل الأزمات في النصر

Lebanon 24
29-01-2025 | 01:45
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خرج كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن صمته بعد فترة من الهدوء، عبر تصريحات أدلى بها لصديقه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، مشيرًا إلى استيائه من وضع الفريق الحالي. رونالدو طالب بتدعيمات قوية للمنافسة على الألقاب، خاصة بعد انحسار فرص الفريق هذا الموسم.
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هذه التصريحات تذكّر بما حدث مع مانشستر يونايتد، حيث استخدم رونالدو مقابلة مع مورغان للتعبير عن استيائه، مما أدى إلى فسخ عقده مع النادي الإنكليزي.

تصريحات رونالدو الحالية تُعتبر محاولة للضغط على إدارة النصر لتلبية مطالبه، لكنه يدرك أن الوضع في الرياض يختلف عن مانشستر، حيث تحترم الثقافة السعودية "العقود" و"الهدوء". لذا، فإن هذه الخطوة قد تنجح أو تنقلب ضده.

المؤيدون يرون أن رونالدو يطالب بحقوقه المشروعة كأحد أفضل اللاعبين في العالم، بينما المعارضون يعتبرون تصريحاته غير مسؤولة وتضر بصورة النادي والدوري السعودي. في النهاية، سيكون على إدارة النصر أن تقرر كيفية التعامل مع هذه التصريحات وما إذا كانت ستدعم الفريق بالصفقات التي يطالب بها رونالدو، أم ستتمسك بموقفها. (ارم نيوز)
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