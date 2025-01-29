نيمار: من "الهلال" إلى "سانتوس".. عودة إلى الجذور بعد رحلة مُرّة



في عالم كرة القدم، تأتي اللحظات الحاسمة التي تغيّر مسار اللاعبين بشكلٍ مفاجئ، لحظات يُكتب فيها التاريخ بقرارتٍ غير متوقعة. واحدة من تلك اللحظات حدثت مؤخرًا، حيث قرّر النجم البرازيلي نيمار مغادرة نادي الهلال السعودي بعد عام ونصف العام فقط من انضمامه للفريق في صفقة ضخمة، ليعود إلى ناديه الأول "سانتوس"، الذي بدأ فيه مسيرته وصنع معه بصمته الأولى.

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رحلة قصيرة مع "الزعيم"

انضم نيمار إلى "الهلال" في صيف 2023، قادمًا من "باريس سان جيرمان" الفرنسي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 90 مليون يورو. وكان من المتوقع أن يكون هذا الإنتقال بداية لمشوار طويل يضيف الكثير للفريق السعودي. لكن الأمور لا تسير كما هو متوقع، حيث تعرّض نيمار لسلسلة من الإصابات المتكررة، كان أبرزها إصابة في الرباط الصليبي خلال تصفيات كأس العالم في تشرين الأول عام 2023، مما غيّبه لفترة طويلة عن الملاعب. وعاد بعد تعافيه للمشاركة في دوري أبطال آسيا، لكن سرعان ما تعرّض لإصابة جديدة في العضلة الخلفية، ليغيب مجددًا ويكتمل مشوار "الهلال" مع نيمار بنهايةٍ سريعة بعد 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

ما خسائر "الهلال"؟



الصفقة التي كانت بمثابة خطورة كبيرة للأمام للنادي السعودي، تحوّلت إلى عبء ثقيل بسبب الإصابات المتكررة وتراجع أداء اللاعب. "الهلال" دفع 90 مليون يورو لشراء نيمار، إضافة إلى رواتب سنوية تبلغ حوالي 100 مليون يورو، مما يجعل التكلفة الإجمالية للصفقة تصل إلى 290 مليون يورو. ورغم المبلغ الضخم، فإن نيمار لم يلعب سوى 386 دقيقة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، أي ما يعادل نحو 2.4 مليون يورو لكل دقيقة لعبها. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن "الهلال" دفع مبالغ ضخمة من أجل الرعاية والتسويق، لكنه لم يحصل على العائد المنتظر من هذه الصفقة بسبب غياب نيمار المستمر عن المباريات.

وكانت هناك تقارير صحفية تحدثت عن أن نيمار تنازل عن مستحقاته المالية المتبقية، والتي كانت تقدّر بـ 65 مليون دولار بعد فسخ عقده مع الفريق الأزرق، لكن صحيفة "جلوبو" البرازيلية نفت هذه الأخبار، موضحة أن اللاعب تنازل فقط عن 15% من مستحقاته، وهو ما يعادل نحو 10 ملايين دولار. وبذلك، أكدت "جلوبو" أن "الهلال" لم يحقق توفيرًا كبيرًا من هذه الصفقة "الفاشلة"، مما أضاف مزيدًا من الضغوط المالية على النادي.

عودة إلى الجذور..

بعد هذه التجربة القصيرة في السعودية، قرّر نيمار العودة إلى ناديه الأول "سانتوس" البرازيلي حيث بدأ مسيرته الكروية. رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا، أعلن بنفسه عن عودة نيمار بعد 12 عامًا من رحيله عن أوروبا. و "الساحر" نيمار لعب مع "سانتوس" بين عامي 2009-2013، وخاض 225 مباراة وسجل 135 هدفًا، وحقق العديد من البطولات البارزة مثل كأس "ليبرتادوريس". وعلى الرغم من أن رئيس النادي لم يوضح مدّة العقد الجديد، إلا أن وسائل الإعلام البرازيلية تتوقع أن يمتد العقد حتى عام 2025 مع خيار التمديد.

ورغم أن مسيرته مع "الهلال" لم تكن كما كان متوقعًا، فإن تجربة نيمار في السعودية ستكون درسًا آخر في مسيرته الطويلة. نيمار جونيور الذي بدأ مسيرته في "سانتوس" ومّر بتجاربٍ كبيرة في "برشلونة " و"باريس سان جيرمان"، سيعود الآن إلى حيث بدأ كل شيء. هذا التغيير قد يكون البداية لإعادة اكتشاف نفسه كلاعب، وإعادة رسم مستقبله الكروي، حيث يسعى لإثبات نفسه مجدداً على الساحة الدولية، خاصةً مع التركيز على كأس العالم 2026، فالفشل لا يقاس بعدد المحطات، بل بقدرة اللاعب على العودة. ومهما كانت التحديات، فإن نيمار صحاب الموهبة الإستثنائية، سيظل أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، يتحدى الزمن ويُثبت أن العودة بعد السقوط هي دائمًا أكثر قوّة من البداية.