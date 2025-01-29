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رياضة

"NBA".. سيكسرز يوقف سلسلة انتصارات ليكرز

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:21
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سجل فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأول لكرة السلة أفضليته على ضيفه لوس أنجليس ليكرز، بعدما تغلب عليه صباح الأربعاء، بنتيجة 118ـ104، ضمن منافسات دوري المحترفين الأمريكي "NBA".

وتابع سيكسرز، الذي غاب عن صفوفه نجمه جويل إمبيد للمباراة الثانية عشرة تواليًا، وبول جورج، بسبب إصابة في الأصبع، صحوته وحقق فوزه الثالث تواليًا والثامن عشر في 45 مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري، وأوقف سلسلة الانتصارات المتتالية لليكرز عند أربعة بينها الفوز على بوسطن سلتيكس، حامل اللقب.
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وتأثر ليكرز بإصابة أنتوني ديفيس بتمزق في عضلات البطن اضطر على إثرها إلى الإنسحاب أواخر الربع الأول من عمر المباراة، التي كان فيها فريقه متقدمًا بـ20ـ17.

وعانى ليكرز دفاعيًا في غياب ديفيس، وهو ما استغله سيكسرز في الربعين الثاني والثالث عندما حسمهما لمصلحته 48ـ32 و26ـ19 تواليًا بعدما انتهى الأول بالتعادل 25ـ25.

وحاول ليكرز قلب الطاولة في الربع الأخير، لكن من دون جدوى على الرغم من تفوقه 28ـ19. (الرياضية)
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