ليلة ريال مدريد.. هل تحدث المعجزة؟

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يحلم ريال مدريد بالتأهل مباشرة إلى دور الـ16 ضمن أول 8 فرق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من خوض الملكي مباراة الجولة الثامنة الخاتمة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا ضد ستاد بريست، مساء اليوم الأربعاء.ويحتل ريال مدريد المركز 16 في جدول الترتيب بـ12 نقطة، بينما بريست في المركز 13 برصيد 13 نقطة.ويحتاج الميرنغي لتحقيق فوز كبير على بريست مع انتظار تعثر عدة فرق تتفوق عليه في جدول الترتيب قبل الجولة الثامنة.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تبلغ نسبة تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 ضمن أول 8 فرق 2.9% فقط.وكي يتحقق ذلك الأمر الذي يبدو بمثابة معجزة، يجب أن يفوز ريال مدريد على بريست بنتيجة لا تقل عن 3-0، إضافة إلى ضرورة فوز برشلونة على أتالانتا، وتعادل ليل مع فينورد، وخسارة أستون فيلا أمام سيلتيك.كما يحتاج ريال مدريد أيضا لسقوط موناكو أمام إنتر ميلان، وألا يفوز بايرن ميونخ بفارق أكثر من هدفين على سلوفان براتيسلافا.ويجب ملاحظة أنه إذا تمكن ريال مدريد من تسجيل عدد أكبر من الأهداف في مرمى بريست، فقد يتسع هامش الفوز المسموح لبايرن دون أن يؤثر على حظوظ الملكي.يذكر أن الريال إذا خاض الملحق المؤهل إلى دور الـ16 ستزداد فرص مواجهته لأحد الفرق الكبرى في الدور التالي من البطولة. (كووورة)