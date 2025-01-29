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رياضة
أسطورة "ألعاب قوى" يتعاقد مع ناد شهير
Lebanon 24
29-01-2025
|
23:00
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تعاقد مانشستر يونايتد مع الأميركي هاري مارا، أحد أشهر مدربي سباقات المضمار والركض، مستشارا في النادي لألعاب القوى بالإضافة إلى آليات الركض عند اللاعبين.
وحضر هاري مارا، 78 عاماً، في كارينغتون لتقديم خبرته للاعبين لإيجاد أفضل طريقة لتغطية الملعب بالسرعة والقدرة اللازمتين والتركيز على الكثافة العالية في نظام روبن أموريم مدرب الفريق الأول.
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وحرص المسؤولون التنفيذيون في يونايتد أن يكون المدرب الجديد مستشارا أيضا في فريق أموريم. وقد اختير بسبب سجله في الرياضة وسيستمر التعاقد معه بضعة أسابيع.
ودرب مارا أشتون إيتون، الذي حطم الرقم القياسي العالمي للعشاري مرتين وأنهى مسيرته كثالث رجل فقط يدافع عن فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية في هذا الحدث.
ودرب بريان ثيسن، الحاصلة على ميدالية عالمية وأولمبية في السباعي، إيتون وثيسن متزوجان.
شوهد مارا في مقاعد المسؤولين في أولد ترافورد، جالسًا أمام السير أليكس فيرغسون في مباراة رينجرز الأخيرة مرتديًا بدلة رياضية لمانشستر يونايتد.
وكان العديد من اللاعبين في يونايتد يفكرون في الاستعانة بمدرب شخصي لتوجيههم بشأن الجري نظرًا للمطالب البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة طريقة عمل أموريم، إذ ظهرت لقطات تدريبية للمدرب البرتغالي وهو يطالب لاعبيه بالعودة بعد خسارة الكرة خلال أسبوعه الأول في النادي، وقال إن أولئك الذين يركضون "مثل الكلاب المجنونة" فقط سينجحون تحت قيادته. (العربية)
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