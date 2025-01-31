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رياضة
مفاجأة.. بيكهام يكشف عن رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة
Lebanon 24
31-01-2025
|
00:51
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كشف ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنكليزية وأحد ملاك نادي إنتر ميامي الأميركي، عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العودة إلى برشلونة في المستقبل. جاء ذلك خلال تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أشار بيكهام إلى أن ميسي أخبره بأنه يفكر في العيش بالقرب من ملعب كامب نو، معقل برشلونة، بعد نهاية مسيرته.
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وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي في 2023 قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ويمتد عقده مع النادي الأميركي حتى عام 2025 مع إمكانية التمديد لعام آخر.
ورغم ارتباطه بنادي إنتر ميامي، أكد بيكهام أن ميسي يشعر بحب عميق لبرشلونة، حيث يعتبره بيته الأول. وكان هذا التأكيد أيضاً قد جاء من الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، التي أكدت في تصريحات سابقة أن ميسي قرر العودة للعيش في برشلونة بعد انتهاء تجربته في الدوري الأمريكي.
من الجدير بالذكر أن ميسي بدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة في سن الـ13، وحقق مع الفريق الأول العديد من الإنجازات، أبرزها كونه الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفًا. (روسيا اليوم)
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