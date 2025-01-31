14
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
غوارديولا يعلّق على مواجهة ريال مدريد في أبطال أوروبا
Lebanon 24
31-01-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المواجهات المتكررة لفريقه مع ريال مدريد الإسباني، بأنها أصبحت مثل "الديربي" وذلك بعدما وضعت القرعة الفريقين في مواجهة أحدهما الآخر مجددا بدوري أبطال أوروبا.
Advertisement
فريق غوارديولا سيواجه ريال مدريد، حامل لقب البطولة 15 مرة، في منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال، فيما سيلعب سيلتك الاسكتلندي مع بايرن ميونخ الألماني، وهو فريق آخر كان سيواجهه سيتي بعدما تأهل لتلك المرحلة عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي 3/1 في آخر جولات مرحلة الدوري.
وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في آخر ست مواسم. وفي العام الماضي أنهى الفريق الإسباني آمال سيتي في المحافظة على لقب دوري الأبطال، بعدما تغلب عليه بضربات الترجيح في ملعب "الاتحاد" في دور الثمانية بالبطولة.
وفي أيار من العام قبل الماضي، فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4/صفر ليتأهل للنهائي عقب فوزه 5/1 في مجموع المباراتين، ليكمل ثلاثيته التاريخية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1/صفر في النهائي الذي أقيم في إسطنبول، محققا اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
وبعد القرعة، قال غوارديولا: "حسنا الأمر بات مثل الديربي، سنواجه ريال مدريد للعام الرابع على التوالي".
وأضاف: "حسنا ريال مدريد وبايرن ميونخ كلاهما فريقين قويين، نأمل أن نكون في أفضل أحوالنا".
وتابع: "مباراة الذهاب ستكون في ملعبنا ثم سنخوض العودة بعد أسبوع في مدريد بأفضل شكل ممكن". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
Lebanon 24
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
02:19 | 2025-01-31
31/01/2025 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج
01:18 | 2025-01-31
31/01/2025 01:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
09:33 | 2025-01-31
31/01/2025 09:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
05:05 | 2025-01-31
31/01/2025 05:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. السماء "تُمطر" عناكب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. السماء "تُمطر" عناكب!
05:26 | 2025-01-31
31/01/2025 05:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:34 | 2025-01-31
رونالدو يعلق على إمكانية عودته إلى ريال مدريد.. ماذا قال؟
09:10 | 2025-01-31
بعد صدامه مع ريال مدريد.. أول تعليق من مانشستر سيتي
06:34 | 2025-01-31
مواجهات نارية.. قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا
04:29 | 2025-01-31
لبنان يحصد خمس ميداليات في البطولة العربية للمبارزة
02:02 | 2025-01-31
"مهووس بي".. محمد صلاح يقتحم كعكة عيد ميلاد أسطورة ليفربول
00:51 | 2025-01-31
مفاجأة.. بيكهام يكشف عن رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
31/01/2025 22:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
31/01/2025 22:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
31/01/2025 22:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24