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رياضة

قبل اللقاء المهم.. دي بروين يتحدث عن مرموش

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:00
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أعرب النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن إعجابه الكبير بزميله الجديد في مانشستر سيتي، عمر مرموش، بعد ظهوره الأول مع الفريق في المباراة التي جمعت السيتي بتشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-1، فيما تتجه الأنظار لأداء الفرعون المصري في مباراة اليوم أمام أرسنال.
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ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال، مساء الأحد، على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وهي مباراة قد تشهد ظهور النجم المصري مجددا فيها لقيادة هجوم السيتي.
 
 
وعلق دي بروين على أداء زميله الجديد مرموش خلال المباراة الماضية في الدوري لمانشستر سيتي أمام تشيلسي، قائلا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عمر قدم مباراة رائعة وأظهر إمكانيات متميزة".

وتحدث لاعب الوسط البلجيكي عن مرموش قائلا: "إنه لاعب قادر على الركض خلف المدافعين، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، هذا النوع من اللاعبين افتقده الفريق في الماضي، ووجوده يعزز قوة التشكيلة".

وانضم مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي قبل أيام قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، وذلك بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني. (سكاي نيوز عربية) 
 
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