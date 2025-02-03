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رياضة
للمرة الرابعة تواليا.. الدنمارك تحتفظ بلقب مونديال اليد
Lebanon 24
03-02-2025
|
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احتفظ المنتخب الدنماركي بلقب بطولة العالم لكرة اليد للمرة الرابعة تواليا بفوزه أمس الأحد على نظيره الكرواتي 32-26 في نهائي النسخة 29 التي استضافتها كرواتيا والدنمارك والنرويج.
وأحكم المنتخب الإسكندنافي قبضته على الأمور منذ بدايتها وحتى النهاية، حيث استطاع أن ينهي الشوط الأول بفارق 4 أهداف (16-12).
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ولم تتغير الأمور في الشوط الثاني، حيث استمر التفوق الدنماركي، لتنتهي المباراة بفارق 6 أهداف (32-26).
وواصل المنتخب الدنماركي تصدر المشهد في اللعبة بالتتويج باللقب المونديالي للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تتويجه بلقب البطولة في النسخ الثلاث السابقة أعوام 2019 و2021 و2023، ليعادل بها ألقاب منتخبي السويد ورومانيا كثاني أكثر المتوجين بلقب المسابقة برصيد 4 ألقاب، فيما يبقى الرقم القياسي لعدد التتويجات من نصيب منتخب فرنسا صاحب 6 ألقاب، والذي اكتفى بحصد الميدالية البرونزية، بفوزه في مباراة المركز الثالث على البرتغال (35-34).
بينما خسر المنتخب الكرواتي في النهائي للمرة الرابعة، بعدما حقق الميدالية الفضية أعوام 1995 بأيسلندا، و2005 في تونس، و2009 في كرواتيا، فيما توج بلقب وحيد بمونديال 2003 بالبرتغال. (روسيا اليوم)
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