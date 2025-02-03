Advertisement

رياضة

رحلة نوير مستمرة مع البايرن

Lebanon 24
03-02-2025 | 15:04
A-
A+
=
Doc-P-1315336-638742173607391473.png
Doc-P-1315336-638742173607391473.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الإثنين، تمديد عقد الحارس المخضرم وقائده مانويل نوير حتى حزيران العام المقبل.

وانتقل نوير، الذي سيكمل 39 عاما الشهر المقبل، إلى بايرن قادما من شالكه الألماني في 2011 وشارك منذ ذلك الحين في 547 مباراة وحافظ على شباكه نظيفة في 258 مباراة مع العملاق البافاري.
Advertisement

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في آب الماضي بعد مشاركته في 124 مباراة والفوز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق مع بايرن بنهاية الموسم الحالي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:30 | 2025-02-03
16:00 | 2025-02-03
16:00 | 2025-02-03
14:00 | 2025-02-03
12:00 | 2025-02-03
10:25 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24