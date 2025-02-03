رحلة نوير مستمرة مع البايرن

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أعلن نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الإثنين، تمديد عقد الحارس المخضرم وقائده مانويل نوير حتى حزيران العام المقبل.وانتقل نوير، الذي سيكمل 39 عاما الشهر المقبل، إلى بايرن قادما من شالكه الألماني في 2011 وشارك منذ ذلك الحين في 547 مباراة وحافظ على شباكه نظيفة في 258 مباراة مع العملاق البافاري.وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في آب الماضي بعد مشاركته في 124 مباراة والفوز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق مع بايرن بنهاية الموسم الحالي. (سكاي نيوز)