Advertisement

رياضة

إتّهام عشيقة بيلنغهام بـ"الخيانة"!

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1316094-638743546623320582.jpg
Doc-P-1316094-638743546623320582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت عشيقة اللاعب الإنكليزي جود بيلنغهام بخيانة شريكها السابق لاعب كرة السلة تيرينس مان، قبل أن يخرج الأخير في فيديو ينفي فيه كل الادعاءات.

ويواعد نجم ريال مدريد آشلين كاسترو، عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة، البالغة من العمر 27 عاما، وقد شوهد الثنائي متوجهان لتناول الغداء في مدريد الشهر الماضي.
Advertisement

وكانت آشلين قد التقت بالفعل بوالدي لاعب خط الوسط وتحدثت مع والدته دينيس ووالده مارك في المقصورة الرئيسية في "سانتياغو برنابيو" خلال فوز ريال مدريد 5-1 على ريد بول سالزبروغ في دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الماضي.
 
ويقول الأصدقاء إنهما خرجا في عدة مواعيد بعد أن بدءا في الإعجاب بمنشورا بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن أيا منهما لم يؤكد العلاقة رسميا.

واتهمت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي آشلين بأنها بدأت في رؤية بيلنغهام قبل انفصالها عن شريكها السابق.

وقيل أنهما توقفا عن المواعدة في تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه هي وبيلنغهام في رؤية بعضهما البعض، وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" إن التكهنات "كلها أكاذيب". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:10 | 2025-02-05
08:38 | 2025-02-05
07:39 | 2025-02-05
06:09 | 2025-02-05
02:43 | 2025-02-05
01:25 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24