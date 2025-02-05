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رياضة
إتّهام عشيقة بيلنغهام بـ"الخيانة"!
Lebanon 24
05-02-2025
|
05:14
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اتهمت عشيقة اللاعب الإنكليزي جود بيلنغهام بخيانة شريكها السابق لاعب كرة السلة تيرينس مان، قبل أن يخرج الأخير في فيديو ينفي فيه كل الادعاءات.
ويواعد نجم ريال مدريد آشلين كاسترو، عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة، البالغة من العمر 27 عاما، وقد شوهد الثنائي متوجهان لتناول الغداء في مدريد الشهر الماضي.
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وكانت آشلين قد التقت بالفعل بوالدي لاعب خط الوسط وتحدثت مع والدته دينيس ووالده مارك في المقصورة الرئيسية في "سانتياغو برنابيو" خلال فوز ريال مدريد 5-1 على ريد بول سالزبروغ في دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الماضي.
ويقول الأصدقاء إنهما خرجا في عدة مواعيد بعد أن بدءا في الإعجاب بمنشورا بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن أيا منهما لم يؤكد العلاقة رسميا.
واتهمت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي آشلين بأنها بدأت في رؤية بيلنغهام قبل انفصالها عن شريكها السابق.
وقيل أنهما توقفا عن المواعدة في تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه هي وبيلنغهام في رؤية بعضهما البعض، وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" إن التكهنات "كلها أكاذيب". (العربية)
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