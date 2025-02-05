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رياضة

ضربة كبيرة لمايكل جوردان.. والسبب نجله

Lebanon 24
05-02-2025 | 07:39
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تم القبض على ماركوس جوردان، نجل أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، في منطقة وسط فلوريدا بتهمة حيازة المخدرات.

 جاء ذلك بعد أن عثر ضباط الشرطة على سيارته الفاخرة من نوع لامبورغيني عالقة على قضبان السكك الحديدية قبل دقائق فقط من مرور قطار ركاب، وفقا لتقارير السلطات.
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ووفقا للبيان، تم اتهام ماركوس جوردان بحيازة الكوكايين، وهي جناية من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى مقاومة ضابط شرطة دون عنف، وهي جناية أيضا. (روسيا اليوم)
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