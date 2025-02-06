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رياضة

نيمار: أطالب الجماهير بالصبر

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:18
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طالب النجم البرازيلي نيمار جونيور الجماهير بالصبر عليه بعد مشاركته في أول مباراة مع ناديه القديم سانتوس الذي انتقل إليه قادما من الهلال السعودي.

وشارك نيمار لمدة 52 دقيقة في مباراة سانتوس أمام بوتافوغو والتي انتهت بالتعادل 1-1، وتزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.
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وقال نيمار: أنا بحاجة إلى المشاركة في عدد أكبر من المباريات، لأنني لم أستعد لياقتي البدنية بعد، ولم أتوقع أن أركض كثيرا الليلة بهذا الشكل، وأطالب الجماهير بالصبر، سأكون أفضل بعد ثلاث أو أربع مباريات. (العربية)
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