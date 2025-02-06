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رياضة

جماهير نادي كان الفرنسي تنتقد مبابي.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:00
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أشعلت مجموعة من جماهير نادي كان الفرنسي حربًا ضد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني ومالك نادي كان، بعد تدهور الوضع الرياضي للنادي.

مبابي، الذي اشترى نادي كان بعد انتقاله إلى ريال مدريد، يواجه تحديات كبيرة بعد أن أصبح الفريق مهددًا بالهبوط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعد مرور 21 جولة. ورفع مشجعو النادي لافتات أمام ملعب ميشيل دورنانو، حيث كتبت على إحدى اللافتات: "فايزة، لقد أصبح كل شيء على ما يرام"، في إشارة إلى والدة كيليان مبابي، بينما كتبوا على لافتة أخرى: "فكروا في أولئك الذين يعملون في الظل".
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ومنذ آخر فوز للنادي في تشرين الثاني 2023، حقق كان 8 هزائم وتعادل واحد، بينما اقتحم مشجعون الملعب بعد خسارتهم أمام غانغان في كانون الثاني 2024. (ارم نيوز)


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