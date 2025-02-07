استعدادًا لمواجهة ريال مدريد.. ثلاثي جديد ينضم لقائمة "مانشستر سيتي"

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وانتهى الموعد النهائي لتحديث قائمة الأندية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مساء أمس الخميس، حيث سمح للأندية بتسجيل ثلاثة لاعبين مؤهلين جدد كحد أقصى بعد اكتمال دور المجموعات وقبل بدء مرحلة خروج المغلوب.وشهدت قائمة "السيتي" إضافة ثلاثة لاعبين جدد تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهم المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف والإسباني نيكو غونزاليس.وسيكون الثلاثي، مرموش وخوسانوف وغونزاليس، متاحا للمشاركة مع "السيتي" في مباراتي ذهاب وإياب ملحق دور الستة عشر لدوري الأبطال ضد ريال مدريد.ويلتقي الفريقان في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء 11 شباط المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء 19 شباط.وفي ما يلي القائمة المحدثة لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفان أورتيغا مورينو، سكوت كارسونخط الدفاع: مانويل أكانجي، ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، جوسكو غفارديول.خط الوسط: نيكو، إيلكاي غوندوغان، جاك غريليش، كيفين دي بروين، بيرناردو، رودري، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، جيمس مكاتي، فيل فودين، جيريمي دوكو، سافينيو.خط الهجوم: إيرلينغ هالاند، عمر مرموش.