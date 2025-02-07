خلال مواجهة الفيحاء.. دوران يسجل أول هدف له مع النصر

استطاع المهاجم الكولومبي جون دوران التسجيل في مباراته الدورية الأولى لأول مرة في مسيرته بعدما هز شباك الفيحاء يوم الجمعة في الجولة 19 من دوري روشن السعودي.



أحرز دوران هدف التقدم بعدما استغل خطأ من مدافع الفيحاء ليكتب الهدف الأول في الدقيقة 22 من اللقاء. (العربية)

Advertisement