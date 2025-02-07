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رياضة

خلال مواجهة الفيحاء.. دوران يسجل أول هدف له مع النصر

Lebanon 24
07-02-2025 | 16:00
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استطاع المهاجم الكولومبي جون دوران التسجيل في مباراته الدورية الأولى لأول مرة في مسيرته بعدما هز شباك الفيحاء يوم الجمعة في الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

أحرز دوران هدف التقدم بعدما استغل خطأ من مدافع الفيحاء ليكتب الهدف الأول في الدقيقة 22 من اللقاء. (العربية) 
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