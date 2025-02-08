الزمالك يفرض عقوبة مالية على أحد لاعبيه.. إليكم السبب (فيديو)

قام نادي الزمالك المصري بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعب الوسط ناصر ماهر، وذلك بعدما تعرض للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي فاز بها الفريق 2- صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري لكرة القدم.



وأعلن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، عبر المركز الإعلامي للزمالك، عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الوسط الفريق الأول لكرة القدم بعد تعرضه للطرد للاعتداء على الخصم بدون كرة.



وقال السيد إن العقوبة تم إقرارها وفقا للائحة الفريق بعد طرد اللاعب في مباراة الإسماعيلي، دون أن يذكر قيمتها.

- لاعب الاسماعيلي دفع ناصر ماهر

ولم نسمع ما تفوه به لاعب الاسماعيلي🤔

- ناصر تقريبا خبطه باطراف اصابعه

- قرار الحكم … طرد

ورد فعل ناصر ..خروج بهدوء😡 pic.twitter.com/NIfkDAS9QJ — Zamalek Fans (@Zamalek__Fans) February 7, 2025 Advertisement

وأضاف أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق دون وجود أي استثناءات.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر.(سكاي نيوز)



