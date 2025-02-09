Advertisement

رياضة

خبر سار لريال مدريد.. تعيين حكم لقاء "الملكي" ومان سيتي

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1318067-638747238186791868.jpg
Doc-P-1318067-638747238186791868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الحكم الفرنسي المخضرم، كليمين توربان، لإدارة مباراة قمة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد.


وسيواجه مانشستر سيتي "الملكي" في استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات "ملحق" دوري الأبطال.
Advertisement

ويعتبر الحكم الفرنسي "فأل خير" لجماهير ريال مدريد، لأن سجل "الملكي" معه خال من الهزائم تماما، وله معه ذكريات في مباريات جميلة.

وأدار توربين لريال مدريد 7 مباريات في السابق، انتصر في 6 منها، وتعادل في واحدة أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومن بين المباريات، نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، حين انتصر ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 1-0.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فقد أدار توربين 4 مباريات للسيتيزينس، انتصر في 2، وتعادل في واحدة، وخسر في أخرى، وهي أمام يوفنتوس ضمن منافسات النسخة الحالية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-09
14:30 | 2025-02-09
09:30 | 2025-02-09
07:33 | 2025-02-09
03:28 | 2025-02-09
02:35 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24