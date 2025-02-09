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رياضة
خبر سار لريال مدريد.. تعيين حكم لقاء "الملكي" ومان سيتي
Lebanon 24
09-02-2025
|
11:48
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الحكم الفرنسي المخضرم، كليمين توربان، لإدارة مباراة قمة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد.
وسيواجه مانشستر سيتي "الملكي" في استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات "ملحق" دوري الأبطال.
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ويعتبر الحكم الفرنسي "فأل خير" لجماهير ريال مدريد، لأن سجل "الملكي" معه خال من الهزائم تماما، وله معه ذكريات في مباريات جميلة.
وأدار توربين لريال مدريد 7 مباريات في السابق، انتصر في 6 منها، وتعادل في واحدة أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ومن بين المباريات، نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، حين انتصر ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 1-0.
أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فقد أدار توربين 4 مباريات للسيتيزينس، انتصر في 2، وتعادل في واحدة، وخسر في أخرى، وهي أمام يوفنتوس ضمن منافسات النسخة الحالية. (سكاي نيوز)
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