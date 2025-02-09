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رياضة

كونراد ميشالاك يفسخ عقده مع الزمالك.. ويلجأ للفيفا

Lebanon 24
09-02-2025 | 14:30
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أرسل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك خطابا رسميا إلى نادي الزمالك المصري، الأحد، يطالب فيه بمستحقاته المالية المتأخرة، فيما تضمن الخطاب إخطاره للقلعة البيضاء بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.
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وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.


وكان ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

ويطالب البولندي بمبلغ 727 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال فترة تعاقده مع الزمالك، بعد استبعاده من التدريبات الجماعية.

وكانت المهلة القانونية التي منحت لمجلس إدارة النادي، لسداد مستحقاته المتأخرة، انتهت مع نهاية يوم 6 شباط.

وكان الزمالك قد استعار ميشالاك من نادي أحد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المدرب السويسري كريستيان غروس استبعده من حساباته الفنية، ليتم إجباره على التدرب بشكل انفرادي في الأيام الأخيرة. (سكاي نيوز)
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