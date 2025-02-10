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رياضة

عن 28 عاماً.. وفاة ملاكم بعد أسبوع من خسارة اللقب

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:00
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توفي الملاكم الإيرلندي جون كوني، البالغ من العمر 28 عاما، بعد أسبوع من خسارته نزالا على لقب بطولة "سلتيك سوبر فيذرويت".
 
جاء ذلك وفقا لتقارير نشرتها صحيفة "ذا غارديان"، نقلا عن المروج مارك دانلوب.
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وكان كوني خاض مباراة ضد الملاكم الويلزي ناثان هاولز في بلفاست بالمملكة المتحدة في الأول من شباط.
 
وتوقف القتال في الجولة التاسعة بعد إصابة كوني، حيث نقل على إثرها إلى العناية المركزة قبل أن يخضع لعملية جراحية لعلاج نزيف داخل الجمجمة.

وأعربت شركة الترويج الرياضي MHD Promotions عن حزنها العميق، قائلة: "لقد كان ابنا وشقيقا وشريكا محبوبا، وسيستغرقنا عمرا كاملا لننسى كم كان شخصا استثنائيا". (روسيا اليوم)

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