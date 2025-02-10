أنشيلوتي يوبّخ نجوم ريال مدريد

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أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عنّف رباعي ريال مدريد بين شوطي مواجهة أتلتيكو مدريد، بسبب عدم التزامهم بالخطة المتفق عليها.وظهر ريال مدريد بشكل متواضع في الشوط الأول، متأخرًا بهدف دون رد، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني، مسجلًا هدف التعادل وإهدار عدة فرص.ووفقًا لصحيفة "ماركا"، وجّه أنشيلوتي تحذيرًا لجود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وكيليان مبابي، مشددًا على ضرورة تصحيح تمركزهم الهجومي أو مواجهة الاستبدال الفوري.وذكرت الصحيفة أن فينيسيوس خالف التوجيهات التكتيكية بمحاولاته المستمرة للدخول إلى العمق بدلًا من البقاء على الطرف، ما أثر على التنظيم الهجومي للفريق.وفي الشوط الثاني، استجاب اللاعبون لتعليمات أنشيلوتي، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء وزيادة الضغط الهجومي على مرمى يان أوبلاك. (كووورة)