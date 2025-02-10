Advertisement

رياضة

أنشيلوتي يوبّخ نجوم ريال مدريد

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1318467-638748079713153767.png
Doc-P-1318467-638748079713153767.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عنّف رباعي ريال مدريد بين شوطي مواجهة أتلتيكو مدريد، بسبب عدم التزامهم بالخطة المتفق عليها.

وظهر ريال مدريد بشكل متواضع في الشوط الأول، متأخرًا بهدف دون رد، قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني، مسجلًا هدف التعادل وإهدار عدة فرص.
Advertisement

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، وجّه أنشيلوتي تحذيرًا لجود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وكيليان مبابي، مشددًا على ضرورة تصحيح تمركزهم الهجومي أو مواجهة الاستبدال الفوري.

وذكرت الصحيفة أن فينيسيوس خالف التوجيهات التكتيكية بمحاولاته المستمرة للدخول إلى العمق بدلًا من البقاء على الطرف، ما أثر على التنظيم الهجومي للفريق.

وفي الشوط الثاني، استجاب اللاعبون لتعليمات أنشيلوتي، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء وزيادة الضغط الهجومي على مرمى يان أوبلاك. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:53 | 2025-02-10
16:30 | 2025-02-10
16:00 | 2025-02-10
15:00 | 2025-02-10
14:00 | 2025-02-10
13:00 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24