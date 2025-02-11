ليلة الأبطال النارية.. ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي أمام جماهيره

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على مانشستر سيتي 3-2، في ذهاب دور الإقصائيات من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق إيرلينغ هالاند بعد كرة وصلت إلى غفارديول الذي هيأها إلى هالاند الذي سددها في الشباك في الدقيقة 19.وفي الدقيقة 60 سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي، بعد كرة من سيبايوس حولها مبابي بتسديدة في الشباك ببراعة.واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد سيبايوس على فودين، إنبرى لها إيرلينغ هالاند مسجلاً هدف ثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 80.وفي الدقيقة 86 سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق ابراهيم دياز، في حين سجل جود بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة 90+3.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 19 فبراير على ملعب سانتياغو برنابيو. (الكلاسيكو)