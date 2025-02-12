أسطورة كرة القدم الإيطالية: بكيت مع زوجتي بسبب برشلونة

طرح جيانلويجي بوفون أسطورة كرة القدم الإيطالية وحارس مرمى منتخب "الآزوري"، كتاب سيرته الذاتية بعنوان "السقوط والنهوض مرة أخرى" والذي يستعرض فيه مسيرته الحافلة بالإنجازات والتحديات.

في مقدمة الكتاب، كشف بوفون الفائز بكأس العالم 2006، عن أنه لا يشتاق إلى كرة القدم أو المباريات بسبب الضغوط والمشاعر القوية التي رافقت مسيرته، مؤكدا أنه لا يرغب في اختبار تلك المشاعر مرة أخرى. وقال: "أنا لا أشتاق لكرة القدم ولا أشتاق للمباريات بسبب المشاعر والضغوط التي تعرضت إليها، ولا أريد مطلقا اختبارها من جديد".

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وفي جزء آخر من الكتاب، استعاد بوفون ذكريات خسارة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 أمام برشلونة، حيث اعترف بأنه بكى مع زوجته إيلاريا بعد المباراة.



وقال: "كنت أعانق زوجتي إيلاريا ونبكي سويا في الخامسة والنصف صباحا. عدت للمنزل من برلين وكنا نشعر بالصدمة من الهزيمة".

وأضاف: "بقيت في غرفة المعيشة، لم نتفوه بكلمة واحدة لبعضنا البعض. كنا نغير ملابسنا بعد الدخول للمنزل، وبعد ذلك تعانقنا وكنا نبكي لمدة 5 دقائق قبل الذهاب للنوم".



وعن تلك المباراة، قال بوفون: "خضت المباراة وأنا في سن 37 عاما، كان فخرا كبيرا. ميسي طلب مني قميصي، قلت لنفسي ما أجمله. نظرت لنفسي بعيون مختلفة حينها".



وعندما سئل عن اعتباره أفضل حارس في تاريخ كرة القدم، أجاب بوفون بتواضع: "لا أنظر لنفسي هكذا، لا أحب التباهي. أحترم الجميع، ربما كنت من أفضل 3 أو 4 حراس في التاريخ".