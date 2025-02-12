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رياضة

ناد "غير متوقع" يقدم عرضا جنونيا لسالم الدوسري

Lebanon 24
12-02-2025 | 13:00
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كشفت مصادر إعلامية أن عرضا ماليا خياليا قدم لضم سالم الدوسري نجم نادي الهلال، في صفقة قد تكون واحدة من أبرز الانتقالات في الكرة السعودية خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد سالم الدوسري صاحب الـ33 عاما، مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، وهناك مفاوضات حالية للتجديد معه.
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وبحسب برنامج "دورينا غير"، فإن إدارة نادي العلا الناشط في دوري الدرجة الثانية، أبدت اهتماما جديا بضم سالم الدوسري، حيث قدمت عرضا رسميا بقيمة 30 مليون ريال سنويا، وهو رقم قد يجعل مستقبل اللاعب مع الهلال محل شك كبير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سالم الدوسري يضع في اعتباره عدة أمور أبرزها المشاركة مع الهلال بكأس العالم للأندية، واستمرار تواجده رفقة المنتخب السعودي.
وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا، أن نادي الهلال قام بتحسين عرضه المقدم إلى سالم الدوسري من أجل تجديد عقده في الوقت الحالي.
وأشارت التقارير إلى أن الهلال تقدم بعرض جديد للدوسري بعد رفضه العرض الأول من ناحيتي القيمة المالية والمدة الزمنية للتجديد.
وقام نادي الهلال، بتحسين العرض المقدم إلى سالم الدوسري من الناحية المالية، وأيضا زيادة المدة الزمنية إلى عامين بدلا من عام واحد.
(روسيا اليوم)
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