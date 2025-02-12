ميلان يخسر مباراة الذهاب على أرض فاينورد

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عاد ميلان الإيطالي بالهزيمة 0-1 من أرض فاينورد الهولندي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي بايشاو بعد مرور 3 دقائق فقط على صافرة البداية.ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في سان سيرو. (بي إن سبورتس)