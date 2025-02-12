Advertisement

رياضة

ميلان يخسر مباراة الذهاب على أرض فاينورد

Lebanon 24
12-02-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1319699-638750225072071822.png
Doc-P-1319699-638750225072071822.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد ميلان الإيطالي بالهزيمة 0-1 من أرض فاينورد الهولندي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي بايشاو بعد مرور 3 دقائق فقط على صافرة البداية.
Advertisement

ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في سان سيرو. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2025-02-13
00:30 | 2025-02-13
00:00 | 2025-02-13
23:00 | 2025-02-12
17:36 | 2025-02-12
15:30 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24