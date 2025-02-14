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رياضة
التونسية أنس جابر تودع قطر
Lebanon 24
14-02-2025
|
01:05
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أُخفقَت النجمة التونسية أنس جابر في بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة الدوحة للتنس "Qatar TotalEnergies Open" ذات الألف نقطة "WTA - 1000"، بعد خسارتها أمام منافستها اللاتفية يلينا أوستابينكو. فقد انتهت المباراة بفوز أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة (6-2) و(6-2)، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.
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وبهذا الفوز، ضربت يلينا أوستابينكو موعدًا في الدور نصف النهائي مع النجمة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميًا، التي تمكنت بدورها من الفوز على الكازاخية يلينا ريباكينا بمجموعتين متتاليتين (6-2) و(5-7)، في المباراة التي جرت في وقت لاحق من نفس اليوم.
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