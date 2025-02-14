التونسية أنس جابر تودع قطر

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أُخفقَت النجمة التونسية أنس جابر في بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة الدوحة للتنس "Qatar TotalEnergies Open" ذات الألف نقطة "WTA - 1000"، بعد خسارتها أمام منافستها اللاتفية يلينا أوستابينكو. فقد انتهت المباراة بفوز أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة (6-2) و(6-2)، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.وبهذا الفوز، ضربت يلينا أوستابينكو موعدًا في الدور نصف النهائي مع النجمة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميًا، التي تمكنت بدورها من الفوز على الكازاخية يلينا ريباكينا بمجموعتين متتاليتين (6-2) و(5-7)، في المباراة التي جرت في وقت لاحق من نفس اليوم.