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رياضة

وكيل أعمال صلاح يعلق على صورة مدرب ليفربول

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:30
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علق وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على مدرب ليفربول آرني سلوت، بجملة واحدة، على منصة إكس، مساء الجمعة.
ونشرت صفحة لجماهير نادي ليفربول صورة المدرب سلوت، وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت "نحن المتصدرين بفارق 7 نقاط".
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وأعاد وكيل أعمال صلاح، الكولومبي رامي عباس، نشر صورة سلوت، وكتب معلقا "هو ممتاز في عمله".
واعتبر المتابعين تعليق عباس، إشارة على العلاقة الممتازة التي تربط محمد صلاح بمدرب ليفربول الهولندي.
وفسرها البعض الآخر، على إنها إشارة على أن علاقة صلاح وسلوت، أكثر متانة وتوافقا، من علاقة النجم المصري بمدرب ليفربول السابق يورغن كلوب.
(سكاي نيوز)
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