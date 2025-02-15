Advertisement

رياضة

بعد المواجهات التي حدثت بنهاية لقاء ليفربول وإيفرتون.. الاتحاد الإنكليزي يوزع التهم

Lebanon 24
15-02-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1320677-638751839210961248.jpg
Doc-P-1320677-638751839210961248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، بتوجيه اتهامات لفريقي إيفرتون وليفربول، بعد المواجهات التي حدثت بنهاية لقاء الفريقين في الدوري الممتاز، يوم الأربعاء الماضي.

واتهم الاتحاد المدير الفني لليفربول أرني سلوت ومساعده سكيب هولشوف، بالإساءة لحكام ديربي "ميرسي سايد".
Advertisement

كما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كلا الناديين جرى اتهامهما بالفشل في منع لاعبيهم من التصرف بطريقة مهذبة على أرض الملعب، بعد صافرة نهاية اللقاء أو خارجه.

وحدثت مشاجرة بين لاعب ليفربول كورتيس جونز، ولاعب إيفرتون عبد الله دوكوري، أدت إلى طردهما.

كما تجادل سلوت مع حكم المباراة مايكل أوليفير على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، ليشهر الأخير له البطاقة الحمراء، كما تعرض هولشوف للطرد كذلك.

وذكر الاتحاد الإنكليزي أن مدرب ليفربول "تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات مهينة ومسيئة وسلوكا سيئا تجاه حكم المباراة، بعد إطلاق صافرة النهاية".

كما أوضح أن "هولشوف قد يكون قد تصرف بطريقة سيئة واستخدم عبارات مهينة وتعامل بسلوك غير لائق مع حكم المباراة، وكذلك الحال تجاه أحد مساعديه بعد أن تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه".

وسيكون أمام سلوت وهولشوف وكلا الناديين مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم رد على الاتهامات، مما يعني قدرة مدرب ليفربول على التواجد على مقاعد البدلاء لقيادة الفريق أمام ولفرهامبتون، غدا الأحد.(سكاي نيوز)






تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2025-02-15
23:00 | 2025-02-14
15:30 | 2025-02-14
13:00 | 2025-02-14
09:38 | 2025-02-14
07:58 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24