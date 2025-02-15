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رياضة

ميرينو يقود آرسنال لفوزٍ ثمين أمام ليستر سيتي

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:47
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حقق آرسنال فوزاً ثميناً وصعباً أمام مضيفه ليستر سيتي 2-صفر اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل الإسباني ميكيل ميرينو هدفي المدفعجية (81 و87). 

ويحتل آرسنال مركز الوصافة برصيد 53 نقطة فيما يعاني ليستر سيتي في قاع الترتيب (المركز 18 مؤقتاً بـ17 نقطة). 
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وحقق آرسنال الفوز في آخر 6 مباريات له ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

في المقابل، فشل ليستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 18 مباراة خاضها في البريميرليغ. 

وبات ليستر سيتي رابع فريق يخسر 5 مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف خلال موسم واحد من الدرجة الإنكليزية العليا بعد شيفيلد وينزدي وبيرمنغهام سيتي ونوريتش سيتي.  (بي ان سبورتس)
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