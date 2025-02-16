بعد الجدل التحكيمي أمام الرياض.. الهلال يتقدم بطلب عاجل

أصدرت إدارة نادي الهلال السعودي بيانا عقب التعادل مع الرياض 1-1 في الجولة الـ20 لدوري روشن انتقدت فيه لجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة اللقاء.

وكان نادي الهلال أصدر بيانا رسميا أبدى فيه استغرابه مما وصفه بـالحالات التحكيمية المريبة التي أثرت على مباريات الفريق في دوري روشن مشيرا إلى أن مواجهة الرياض كانت الأحدث ضمن سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

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ووفقا لشبكة "الإخبارية" السعودية تقدم الهلال بطلب رسمي للحصول على التسجيلات الصوتية للحوار الذي دار بين طاقم التحكيم خلال اللقاء، الذي شهد العديد من القرارات المثيرة للجدل وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ورفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الاتحاد 49 نقطة بينما رفع الرياض رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة السابعة. (روسيا اليوم)