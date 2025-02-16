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رياضة

ناشئات لبنان بطلات غرب آسيا في كرة القدم

Lebanon 24
16-02-2025 | 14:27
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احرزت ناشئات لبنان بطولة غرب آسيا في كرة القدم، بفوزهن على منتخب ناشئات سوريا في المباراة النهائية برباعية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
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