ناشئات لبنان بطلات غرب آسيا في كرة القدم

احرزت ناشئات لبنان بطولة غرب آسيا في كرة القدم، بفوزهن على منتخب ناشئات سوريا في المباراة النهائية برباعية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

Advertisement