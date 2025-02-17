بعد طرد بيلينغهام.. أسرع طرد في التاريخ بسبب كلمة مشابهة

تسبب طرد النجم الإنكليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني في جدل كبير وغضب عارم بين جماهير وجهاز النادي الملكي.



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الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، علّق على الواقعة بعد المباراة، موضحا أن الحكم ربما أساء فهم الكلمات التي قالها بيلينغهام بسبب عدم إتقانه اللغة الإنكليزية، لكنه أكد أن اللاعب بالفعل قال كلمة "اللعنة". الحادثة جاءت بعد حصول اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تلفظه بكلمات غير لائقة تجاه الحكم، حيث قال له: "اللعنة عليك"، وفقا للتقارير الصحفية.الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، علّق على الواقعة بعد المباراة، موضحا أن الحكم ربما أساء فهم الكلمات التي قالها بيلينغهام بسبب عدم إتقانه اللغة الإنكليزية، لكنه أكد أن اللاعب بالفعل قال كلمة "اللعنة".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حالة مشابهة لأسرع طرد في تاريخ كرة القدم، والتي كانت بسبب لقطة مشابهة لما فعله بيلينغهام.ووفقا للتقرير، حدث هذا الطرد في إحدى مباريات الهواة خلال شهر تشرين الاول عام 2000، عندما صرخ أحد اللاعبين بصوت مرتفع أمام الحكم قائلا: "اللعنة علي"، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء له بعد مرور ثانيتين فقط من بداية المباراة.في ذلك الوقت، خرج اللاعب بتصريحات لصحيفة "تايمز" الإنكليزية، نفى فيها أنه كان يقصد شتم الحكم، قائلا: "لم أكن أشتم الحكم، كنت أقول شيئا لنفسي فقط. كرة القدم هي لعبة الرجال، واللاعبون يقولون كلمات طوال الوقت".ومع ذلك، تم توقيع غرامة مالية عليه بلغت 27 جنيها إسترلينيا، بالإضافة إلى إيقافه لمدة 35 يوما.بحسب التقارير، قد يواجه بيلينغهام عقوبة صارمة بسبب كلماته غير اللائقة تجاه الحكم.ومع ذلك، يعتزم ريال مدريد تقديم استئناف ضد قرار الطرد.وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 48 نقطة.