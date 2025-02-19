بسبب ملاعب البرازيل.. نيمار يقود حملة غاضبة

بات الثلاثي البرازيلي نيمار ومواطنه تياغو سيلفا والهولندي ممفيس ديباي بين لاعبي كرة القدم الذين يعترضون على استخدام العشب الصناعي بالدوري البرازيلي، بدلا من الطبيعي.

وقام اللاعبون الثلاثة بحملة عبر الإنترنت أمس الثلاثاء ونشروا نفس الرسالة، مبرزين مخاوفهم من زيادة خطر إصابات للاعبين على العشب الصناعي.

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وتستخدم بعض أندية دوري الدرجة البرازيلي العشب الصناعي لتسمح بالاستخدام المتعدد للملاعب مع تقليل الأضرار التي تلحق بأسطح اللعب.

وذكر اللاعبون الثلاثة في بيان :"من المقلق رؤية الاتجاه الذي تنتهجه كرة القدم البرازيلية. مع حجم وتمثيل رياضتنا، يجب ألا يكون هذا النقاش موجودا حتى. في أكثر الدوريات احتراما في العالم، يتم الاستماع إلى اللاعبين ويتم الاستثمار لضمان جودة العشب في الملاعب. الحل للملعب السيئ هو صنع ملعب جيد، الأمر بهذه البساطة. كرة القدم طبيعية، وليست صناعية." (روسيا اليوم)