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رياضة

بعد السقوط في مدريد.. غوارديولا يقرر التخلي عن 8 نجوم!

Lebanon 24
21-02-2025 | 00:57
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بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وخسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دور الـ16، قرر المدرب بيب غوارديولا إجراء تغييرات جذرية في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفقًا لتقارير صحفية، فإن غوارديولا يعتزم التخلي عن 8 لاعبين لإعادة هيكلة الفريق، وهم:
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1. كيفين دي بروين - بسبب تقدمه في السن وعدم تقديم المستوى المطلوب.
2. ماتيو كوفاسيتش وإلكاي غوندوغان - بسبب أدائهما غير المقنع هذا الموسم.
3. كايل ووكر - بعدما أصبح مستقبله مع الفريق مهدداً.
4. جون ستونز وبرناردو سيلفا- مع تراجع أدائهما.
5. جاك غريليش - بسبب عدم تحقيق العائد المنتظر من صفقة الـ100 مليون جنيه إسترليني.
6. إيدرسون - على الرغم من تصنيفه بين أفضل حراس المرمى، إلا أنه لم يكن موثوقًا في المباريات الكبرى.

ويخطط غوارديولا للتعاقد مع لاعبين شباب لتعزيز الفريق، حيث يتصدر كل من فلوريان فيرتز وأندريا كامبياسو قائمة المطلوبين. (روسيا اليوم)
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