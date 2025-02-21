لماذا يتمنى مشجعو برشلونة انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي؟

عبر الرئيس الأسبق لبرشلونة جوان غاسبار عن أمنيته برحيل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكانت تقارير إسبانية تحدثت عن تلقي الدولي البرازيلي عرضا للانتقال إلى دوري روشن عبر بوابة نادي الهلال أو الأهلي عملاقي الدوري السعودي براتب مليار يورو خلال خمس سنوات.

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وقال غاسبارت لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه كمشجع لبرشلونة يتمنى رحيل فينيسيوس لدوري روشن.



وأوضح أن فينيسيوس أحد اللاعبين العظماء ورحيله عن ريال مدريد سيكون لصالح برشلونة بلا شك خاصة أنه لاعب سريع ويصنع الفارق لصالح الفريق المدريدي.

وأشار إلى أن اللاعب البرازيلي يراوغ بطريقة رائعة، ويملك شخصية مميزة متمنيا اقتناعه بالرحيل عن ريال مدريد. (روسيا اليوم)