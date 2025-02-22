صلاح يثير الجدل حول مستقبله عشية مواجهة "السيتي"

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بعدما صرح سابقا بأنه يخوض آخر مواسمه مع "الريدز"، تراجع محمد صلاح عن تصريحاته المثيرة حول مستقبله مع ليفربول، إذ قال إنه لا يعرف ما إذا كان سيواجه مانشستر سيتي للمرة الأخيرة غدا.وقد تصدر صلاح عناوين الصحف نهاية العام الماضي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، عندما قال إنه يخوض موسمه الأخير مع "الريدز"، وذلك في احتجاج مبطن على عدم وصوله إلى اتفاق مع ناديه حيال تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.وفي تصريح جديد خلال مقابلة مع المركز الإعلامي للدوري الإنكليزي، سُئل صلاح عما إذا كانت مباراة مانشستر سيتي غدا، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي، ستكون الأخيرة له أمام هذا الفريق في البطولة، فرد قائلا: "بكل صراحة، لا أعرف".وتابع: "تركيزي بالكامل الآن على الفوز ببطولة الدوري. لا يهم إذا كانت المباراة الأخيرة أم لا، سنرى".ويدخل ليفربول مباراة الغد وهو متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي الرابع. (روسيا اليوم)