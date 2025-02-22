6
o
بيروت
6
o
طرابلس
8
o
صور
6
o
جبيل
5
o
صيدا
7
o
جونية
3
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
-1
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح يثير الجدل حول مستقبله عشية مواجهة "السيتي"
Lebanon 24
22-02-2025
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما صرح سابقا بأنه يخوض آخر مواسمه مع "الريدز"، تراجع محمد صلاح عن تصريحاته المثيرة حول مستقبله مع ليفربول، إذ قال إنه لا يعرف ما إذا كان سيواجه مانشستر سيتي للمرة الأخيرة غدا.
وقد تصدر صلاح عناوين الصحف نهاية العام الماضي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، عندما قال إنه يخوض موسمه الأخير مع "الريدز"، وذلك في احتجاج مبطن على عدم وصوله إلى اتفاق مع ناديه حيال تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.
Advertisement
وفي تصريح جديد خلال مقابلة مع المركز الإعلامي للدوري الإنكليزي، سُئل صلاح عما إذا كانت مباراة مانشستر سيتي غدا، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي، ستكون الأخيرة له أمام هذا الفريق في البطولة، فرد قائلا: "بكل صراحة، لا أعرف".
وتابع: "تركيزي بالكامل الآن على الفوز ببطولة الدوري. لا يهم إذا كانت المباراة الأخيرة أم لا، سنرى".
ويدخل ليفربول مباراة الغد وهو متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي الرابع. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بسمة بوسيل قبل زواجها من الفنان تامر حسني
Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بسمة بوسيل قبل زواجها من الفنان تامر حسني
04:48 | 2025-02-22
22/02/2025 04:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تصل إلى اللبنانيين.. تهديد قبل "التشييع"!
Lebanon 24
رسالة تصل إلى اللبنانيين.. تهديد قبل "التشييع"!
15:10 | 2025-02-22
22/02/2025 03:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من ضعف نظر.. هل تفقد دانييلا رحمة بصرها؟
Lebanon 24
تُعاني من ضعف نظر.. هل تفقد دانييلا رحمة بصرها؟
03:37 | 2025-02-22
22/02/2025 03:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمكان دفن نصرالله كوديعة.. الناس يتحلّقون حوله
Lebanon 24
فيديو لمكان دفن نصرالله كوديعة.. الناس يتحلّقون حوله
11:47 | 2025-02-22
22/02/2025 11:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
درجات الحرارة ستنهار: القسم الثاني من "آدم" بدأ.. سيكون أكثر شراسة هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
درجات الحرارة ستنهار: القسم الثاني من "آدم" بدأ.. سيكون أكثر شراسة هذا ما كشفه الأب خنيصر
01:30 | 2025-02-22
22/02/2025 01:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2025-02-22
كارثة تحكيمية جديدة في الدوري الإسباني
13:42 | 2025-02-22
مشكلة تكتيكية خطيرة يعاني منها ريال مدريد هذا الموسم.. تفاصيل تكشف
10:25 | 2025-02-22
بتعادله مع إيفرتون.. مانشستر يونايتد ينجو من خسارة جديدة
09:00 | 2025-02-22
بعد طرده المثير للجدل أمام الاتفاق.. ما مصير نجم نادي النصر جون دوران؟
07:00 | 2025-02-22
هل أصبح رونالدو "عبئا" على النصر؟
04:00 | 2025-02-22
قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي.. هذا ما قاله صلاح عن هالاند
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
23/02/2025 06:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
23/02/2025 06:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
23/02/2025 06:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24