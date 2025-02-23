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رياضة

فان دايك يثير التكهنات حول مستقبله مع "ليفربول"!

Lebanon 24
23-02-2025 | 06:17
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علق الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي على مستقبله مع "الريدز" إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن.

وارتبط اسم فان دايك بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر كما أن لديه اهتماما كبيرا من أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
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ولكن وفقا لتصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" الإنجليزية عبر مدافع ليفربول عن رغبته في البقاء بصفوف ليفربول قائلا: "أنا في مكان جيد للغاية جسديا وعقليا، والتركيز الوحيد الذي لدي في الوقت الحالي هو محاولة تحقيق النجاح مع ليفربول".

وتابع: "أريد أن أكون أفضل قائد ولاعب يمكنني أن أكونه للفريق والنادي، لا يمكنني التحدث عن المحادثات مع النادي بشأن تجديد عقدي ولكن لا يمكنني إلا أن أقول إنني ملتزم تماما بليفربول".

وختم: "أنا أحب الجماهير، دعونا نرى ما يحمله المستقبل، طالما أنني هادئ أعتقد أن بقية العالم يمكن أن يظل هادئا".

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