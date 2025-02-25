القبض على "نصاب" الدوري الإنكليزي.. خدع النجمات وسرق مئات الآلاف (صور)

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أُلقي القبض على "ميدي أباليمبا"، بعد احتياله على نجمة برنامج "لوف آيلاند" جورجيا ستيل، وزوجة تيري هنري السابقة، في الولايات المتحدة وتمت إعادته إلى السجن بعد فراره من بريطانيا.وعرف أباليمبا بلقب "نصاب الدوري الإنكليزي" بعد أن استهدف شخصيات معروفة، متظاهراً بأنه لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.اللاعب السابق الذي خضع لاختبارات في ليفربول ومانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، احتال على العديد من النساء بمبالغ ضخمة، حيث استخدم الأموال لتمويل حياة الرفاهية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة ورحلات الهليكوبتر والسفر حول العالم.واكتسب أباليمبا شهرة عالمية العام الماضي بعد عرض فيلم وثائقي على "نتفليكس" كشفت فيه كلير ميري، الزوجة السابقة لمهاجم آرسنال السابق تيري هنري، ونجمة تلفزيون الواقع جورجيا ستيل، كيف وقعن ضحية للاحتيال.