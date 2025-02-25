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رياضة
القبض على "نصاب" الدوري الإنكليزي.. خدع النجمات وسرق مئات الآلاف (صور)
Lebanon 24
25-02-2025
|
07:34
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أُلقي القبض على "ميدي أباليمبا"، بعد احتياله على نجمة برنامج "لوف آيلاند" جورجيا ستيل، وزوجة تيري هنري السابقة، في الولايات المتحدة وتمت إعادته إلى السجن بعد فراره من بريطانيا.
وعرف أباليمبا بلقب "نصاب الدوري الإنكليزي" بعد أن استهدف شخصيات معروفة، متظاهراً بأنه لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.
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اللاعب السابق الذي خضع لاختبارات في ليفربول ومانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، احتال على العديد من النساء بمبالغ ضخمة، حيث استخدم الأموال لتمويل حياة الرفاهية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة ورحلات الهليكوبتر والسفر حول العالم.
واكتسب أباليمبا شهرة عالمية العام الماضي بعد عرض فيلم وثائقي على "نتفليكس" كشفت فيه كلير ميري، الزوجة السابقة لمهاجم آرسنال السابق تيري هنري، ونجمة تلفزيون الواقع جورجيا ستيل، كيف وقعن ضحية للاحتيال.
كما أدين أباليمبا بعدة جرائم احتيال، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين في أوائل عام 2023. لكن بعد الإفراج المشروط عنه، انتهك شروط إطلاق سراحه وهرب من بريطانيا، مما أدى إلى إطلاق حملة مطاردة دولية.
وعملت شرطة ديربيشاير بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي الأميركية، لتعقبه.
وتمكنت الشرطية "سارة بيكر" من قسم التنسيق الدولي من اكتشاف أنه غيّر اسمه إلى "ميشي جوردان" وسافر بجواز سفر جديد.
وتم اعتقاله في الولايات المتحدة وترحيله إلى بريطانيا في 28 كانون الثاني، حيث أعيد إلى السجن وسيظل محتجزًا حتى تشرين الأول 2026. (ارم نيوز)
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