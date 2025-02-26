الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة دبي

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(روسيا اليوم)

صعد اللاعب دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي للتنس ذات الـ500 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين دولار.وجاء تأهل مدفيديف على حساب منافسه الفرنسي مبيتشي بيريكار جيوفاني بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستمرت لمدة ساعة واحدة و22 دقيقة فقط.وسيكون دانييل مدفيديف (29 عاما) على موعد في الدور ربع النهائي لبطولة " Dubai Duty Free Tennis Championships" مع الهولندي تالون جريكسبور الذي فاز بدوره على الفرنسي الآخر أوغو هومبيرت بمجموعتين لواحدة تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.