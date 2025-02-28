عبر منشور.. لاعب كرة قدم يُعلن إصابته بجلطة دموية!

أعلن لاعب نادي الإسماعيلي عبد الرحمن كتكوت، إصابته بجلطة دموية في الوريد عقب مواجهة فاركو (0-2) التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة 16 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكتب عبد الرحمن كتكوت عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الحمد لله علي كل شيء. أصبت بجلطة دموية في الوريد وقطع جزئي في الأنكل.. ورشح والتهابات في وتر أكيلس وبشكر ربنا سبحانه وتعالي إنها جات على كدا والخير فيما اختاره الله لنا، دعواتكم..".



وتعرض نادي الإسماعيلي للهزيمة السادسة في آخر 7 جولات، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة ويختل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري ويواجه شبح الهبوط.



