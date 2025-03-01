بشأن كيميتش.. هذا ما قرره برشلونة

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اتخذت إدارة نادي برشلونة موقفا مفاجئا تجاه إتمام صفقة الألماني جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ووفقا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإنه رغم سحب بايرن ميونخ لعرض التجديد المقدم إلى كيميتش، إلا برشلونة أصبح ينظر إلى اللاعب الألماني على أنه صفقة غير ضرورية.وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، ترى أن النادي ما يزال مقيدا بقوانين اللعب المالي النظيف.كما أن المدرب هانز فليك لديه خيارات أخرى في وسط الملعب وبمركز الظهير الأيمن، تجعل التعاقد مع كيميتش غير ضروري.وأشارت إلى أن فليك يفضّل الاعتماد على جول كوندي في مركز الظهير الأيمن، بينما ينتظر عودة مارك بيرنال في الموسم المقبل إلى خط الوسط. (كووورة)